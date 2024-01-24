Москва 24 января 2024, 19:28 Фигуристку экстренно увезли в больницу после жесткого падения на лед в Москве Shot: 14-летняя фигуристка упала головой об лед во время соревнований в Москве РИА «Новости»

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В Москве во время соревнований среди юниоров фигуристка упала с поддержки и ударилась головой об лед. Ее экстренно увезли на скорой в больницу, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, 14-летняя девушка откатывала короткую программу в паре с сыном певца Доминика Джокера на Всероссийских соревнованиях «На призы президента Федерации фигурного катания Москвы».

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Во время поддержки партнер не удержал фигуристку и она рухнула на лед, сильно ударившись головой. Несмотря на падение, пара откатала номер до конца. За выступление им присудили 42,51 балла. Затем девушке вызвали бригаду скорой помощи.

В 2022 году пара завоевала серебро на первенстве России.

Ранее российская 12-летняя фигуристка стала чемпионкой России по прыжкам, набрав 70,29 балла на соревнованиях. Юную спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.