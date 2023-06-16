Москва 16 июня 2023, 18:30 Фестиваль «Ты — сердце воздуха» пройдет в Москве Фестиваль воздушной гимнастики «Ты — сердце воздуха» пройдет 17 июня на ВДНХ в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На фестивале «Ты — сердце воздуха» на ВДНХ выступят свыше 130 воздушных гимнастов, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице 17 июня с 09:00 до 22:00 на площадке перед строением 574 на ВДНХ пройдет фестиваль «Ты — сердце воздуха». Зрители увидят выступления таких спортсменов, как Эмилия Кузнецова, Вероника Черниховская, Александра Милицкая, Софья Понкратова, Дарья Червякова, Софья Сергеева и Александра Кашкетова.

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Также гостей ждут номера самых юных гимнастов и участников старше 50 лет.

Мероприятие можно посетить бесплатно и без предварительной записи. Подробное расписание доступно на сайте ВДНХ.

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