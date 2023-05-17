Москва 17 мая 2023, 09:28 Фестиваль «Спорт есть искусство» пройдет в Москве в рамках акции «Ночь в музее» Власти Москвы объявили о фестивале «Спорт есть искусство» во время акции «Ночь в музее» Фото: freepik.com

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Столетие московского спорта будут отмечать фестивалем с тренировками, танцевальными мастер-классами и ночным забегом. Об этом сообщили на сайте информационного центра правительства Москвы со ссылкой на департамент спорта.

Москвичей и гостей столицы пригласили на фестиваль «Спорт есть искусство», который пройдет 20 мая в рамках акции «Ночь в музее».

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«„Спорт есть искусство“ — яркая коллаборация, где культура и спорт гармонично переплетены в новом, современном формате», — отметили в пресс-службе департамента.

Во время фестиваля гости примут участие в тренировках и занятиях по танцам. Также посетители смогут послушать увлекательные лекции и отправиться на пробежку по ночной Москве.

Так, «Музеон» с 14:00 до 15:00 приглашает на массовую тренировку по стретчингу, в 15:30 начнется лекторий с деятелями спорта и искусства, а в 17:00 — танцевальный флешмоб. Поклонников танцевальной культуры ждут на отдельной площадке. Профессиональные хореографы помогут всем желающим попробовать себя в разных стилях. По окончании мастер-классов пройдет баттл. Состязаться будут приглашенные хореографы и представители разных танцевальных культур.

«Судить баттл будет известный хореограф и режиссер-постановщик Екатерина Решетникова. Помогать с выбором ей будут зрители и участники мастер-классов», — добавили в пресс-службе.

В Парке Горького, на ВДНХ, в парках «Сокольники», «Коломенское» и «Фили» состоится ночной забег.

Участникам мероприятия нужно заранее зарегистрироваться на сайте art.moscow.sport.

Ранее москвичам рассказали о программе культурной акции «Библионочь».