Москва 16 мая 2023, 17:05 Фестиваль школьного спорта проведут в Москве

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В Москве стадион «Москвич» примет участников фестиваля, приуроченного к столетию столичного спорта. Об этом написали «Дни.ру», ссылаясь на официальный сайт мэра столицы.

Фестиваль школьного спорта запланировал на 19 мая. Более восьми тысяч человек будут соревноваться в различных дисциплинах.

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По словам начальника управления координации воспитательной работы, дополнительного образования и профилактики правонарушений столичного департамента образования и науки Николая Антонова, только с начала учебного года в различных спортивных соревнованиях смогли поучаствовать более 420 тысяч школьников и студентов колледжей.