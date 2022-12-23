Москва 23 декабря 2022, 23:12 Фестиваль «Путешествие в Рождество» начался в Москве

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Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве. Об этом сообщил сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В столице действуют 32 площадки, на которых состоятся праздничные мероприятия, уточнил RT.

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Среди доступных развлечений — бесплатные катки, творческие и кулинарные мастер-классы, гастрономические шоу. Также все желающие смогут принять участие в акции «Добрая елка» и исполнить желание детей из малообеспеченных семей.

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