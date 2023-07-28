Москва 28 июля 2023, 17:33 Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ перенесли из-за непогоды Фестиваль неолимпийских видов спорта на ВДНХ в Москве перенесли на август из-за непогоды Сайт мэра и правительства Москвы

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На Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) завтра, 29 июля, должен был пройти фестиваль неолимпийских видов спорта. Однако из-за плохой погоды в Москве, мероприятие перенесли на 6 августа. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«Запланированный на 29 июля Фестиваль неолимпийских видов спорта перенесен — теперь посетить спортивные активности можно будет 6 августа. Перенос обусловлен плохими погодными условиями», — говорится в сообщении.

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Организаторы уточнили, что это необходимая мера, так как мероприятие пройдет под открытым небом. В рамках фестиваля состоятся соревнования по роллер-спорту, кикскутерингу, паркуру, кроссминтону, килу, лякроссу, капоэйра и фрисби. Вход свободный.

Кроме того, что зрители будут наблюдать за спортсменами, они также смогут присоединиться к обучающим мастер-классам. Подробнее о каждом мероприятии можно узнать на сайте фестиваля.

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