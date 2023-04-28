Москва 28 апреля 2023, 15:45 Фестиваль «Московская весна» стартовал в столице Мэр Собянин: в Москве стартовал фестиваль «Московская весна» Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве стартовал фестиваль «Московская весна». Жители и гости столицы с 29 апреля по 8 мая смогут посетить сразу 27 площадок в центре города и его округах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Популярный фестиваль — ответ на вопрос, почему майские праздники вовсе не обязательно проводить за городом. С 28 апреля по 9 мая москвичей и гостей столицы ждут на 27 площадках в центре и округах», — написал он.

Сайт мэра и правительства Москвы

Для детей проведут образовательные мастер-классы по технике речи и актерского мастерства, занятия по хореографии и вокалу, а также научат высаживать растения и ухаживать за ними. Кроме того, юные посетители смогут разучить песни из любимых мультиков и послушать, какая музыка звучала в годы Великой Отечественной войны.

Найдутся развлечения и для спортсменов: на Площади Революции оборудовали ролледром, а в округах — скейт-парки. Чтобы посетить площадки, нужно пройти предварительную регистрацию. Это нужно, чтобы не создавать очередей и кататься с комфортом, а не в толпе.

Отдельное внимание на фестивале уделят еде. Для гостей будут работать многочисленные кафе и точки питания.

Также на фестивале можно будет купить памятные сувениры. На Бульварном кольце заработает тематический маркет, на Гоголевском бульваре выставят винтаж и антиквариат, а на Тверском — работы молодых дизайнеров страны.