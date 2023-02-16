Москва 16 февраля 2023, 13:59 Фестиваль «Московская масленица» проведут в столице на 23 площадках

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о проведении в столице фестиваля «Московская масленица» с 17 по 26 февраля. Об этом написало ИА НСН.

По словам градоначальника, мероприятие пройдет на 23 площадках города. На Масленице будут представлены более 30 видов сыров, 50 видов рыбных деликатесов, 100 видов мясных изделий.

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«Главное угощение Масленицы — конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины», — добавил Собянин.

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На площадках выступят народные ансамбли, фольклорные коллективы, казачьи хоры.

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