Москва 29 июня 2023, 18:56 Фестиваль моды «Зеленый подиум» пройдет с 15 по 16 июля в центре Москвы

Читать 360tv в

Фестиваль моды «Зеленый подиум», где российские дизайнеры представят свои авторские коллекции одежды, пройдет с 15 по 16 июля в саду имени Баумана в Москве. Об этом сообщили «Дни.ру».

В саду установят три подиума, по ним пройдут как профессиональные, так и начинающие модели. Для гостей фестиваля организаторы подготовили ярмарку товаров, где можно будет купить дизайнерскую одежду и эксклюзивные аксессуары.

Реклама

Отмечается, что также мероприятие включит в себя лекции ландшафтных дизайнеров, экологов и модельеров.