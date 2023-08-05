Москва 05 августа 2023, 12:31 Фестиваль клубов по интересам центров московского долголетия провел около 4 тыс. мероприятий за неделю Более 25 тыс. человек поучаствовали в фестивале клубов по интересам центров мосдолголетия Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице завершился фестиваль клубов по интересам центров московского долголетия. За неделю прошли около четырех тысяч мероприятий. В них приняли участие более 25 тысяч человек разного возраста, сообщила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова.

«В рамках фестиваля центры посетили 25 тысяч человек. Впереди у нас масштабные планы, в следующем году будем отмечать небольшой, но очень важный юбилей!» — подчеркнула она.

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Мероприятие организовали сами участники клуба. Программа была разнообразная: от спортивных активностей до образовательных лекций и мастер-классов. Каждый день фестиваля был посвящен определенной тематике.

Кроме этого, перед гостями центра московского долголетия «Пресненский» выступил заслуженный артист России Владислав Демченко. Также он анонсировал открытие нового клуба «Театр — это жизнь».

Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь активностей можно узнать сайте.

Проект работает не только в столице, но и в Подмосковье. Там он называется «Активное долголетие». Ранее его участникам анонсировали поездку на главный гастрономический фестиваль региона.