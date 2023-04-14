14 апреля 2023, 09:42
Фестиваль граффити-искусства пройдет в Кузьминках
Второй художественный фестиваль «Арт-пристань» пройдет в парке «Кузьминки» 20 мая
В парке «Кузьминки» 20 мая пройдет второй ежегодный художественный фестиваль «Арт-пристань». Принять участие в нем смогут художники из любой части России, а жители и гости столицы смогут посмотреть на их работы в любой момент до конца сентября.
Второй фестиваль «Арт-пристань» будет посвящен дню рождения зоны отдыха. Его участники должны будут расписать граффити 20 лодок — каждая воплотит оригинальный художественный проект.
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Подать заявку на участие художники могут уже сейчас: для этого надо создать эскиз рисунка, который нанесли бы на лодку. Заявки принимают до 5 мая. Решать, кто именно участвует в выставке, будет экспертное жюри.
Имена 20 победителей объявят 7 мая — каждый из них должен будет расписать одну из лодок в соответствии с придуманным им проектом, который отправляли на конкурс.
Разрисовывать лодки художники будут за один день. 20 объектов находятся не только в парке «Кузьминки», но и на берегу и склоне Шибаевского пруда. Некоторые установлены и на ведущей к водоему аллее. Все материалы для этого участникам дадут на месте, не нужно приносить с собой даже баллончики с краской.
Гости смогут наблюдать за процессом росписи. Кроме того, у них будет возможность пообщаться с художниками и узнать об их творчестве.
Выставки
Художники
Москва 2023
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