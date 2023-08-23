23 августа 2023, 18:37
Фестиваль FONFEST КХЛ с Александром Овечкиным пройдет в Москве
Фестиваль FONFEST КХЛ пройдет в Москве 2 сентября в пространстве «Дизайн завод»
Фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ «Хоккей в городе» впервые состоится в Москве 2 сентября на территории креативного пространства «Дизайн завод». Гости смогут увидеть легенду хоккея Александра Овечкина и взять у него автограф, сообщили в пресс-службе КХЛ.
Организаторы подготовили для поклонников хоккея множество событий. В частности, посетители смогут посмотреть трансляцию матчей КХЛ на большом экране — 2 сентября состоятся девять игр регулярного чемпионата.
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Кроме того, на фестивале оборудовали игровые зоны, установили арт-объекты и представили хоккейную выставку. Мероприятие также посетят популярные блогеры, артисты и хоккеист Александр Овечкин.
Хедлайнерами события станут Кассета, группа Лауд и Антоха MC. Все желающие смогут прийти на фестиваль 2 сентября бесплатно, зарегистрировавшись заранее на сайте.
Ранее жителям столицы сообщили, что ежегодный хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» пройдет в конце августа.
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