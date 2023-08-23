Москва 23 августа 2023, 18:37 Фестиваль FONFEST КХЛ с Александром Овечкиным пройдет в Москве Фестиваль FONFEST КХЛ пройдет в Москве 2 сентября в пространстве «Дизайн завод» РИА «Новости»

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Фестиваль урбан-культуры FONFEST КХЛ «Хоккей в городе» впервые состоится в Москве 2 сентября на территории креативного пространства «Дизайн завод». Гости смогут увидеть легенду хоккея Александра Овечкина и взять у него автограф, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Организаторы подготовили для поклонников хоккея множество событий. В частности, посетители смогут посмотреть трансляцию матчей КХЛ на большом экране — 2 сентября состоятся девять игр регулярного чемпионата.

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Кроме того, на фестивале оборудовали игровые зоны, установили арт-объекты и представили хоккейную выставку. Мероприятие также посетят популярные блогеры, артисты и хоккеист Александр Овечкин.

Хедлайнерами события станут Кассета, группа Лауд и Антоха MC. Все желающие смогут прийти на фестиваль 2 сентября бесплатно, зарегистрировавшись заранее на сайте.

Ранее жителям столицы сообщили, что ежегодный хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы» пройдет в конце августа.