13 сентября 2023, 11:27
Фейк: около Останкинской телебашни ночью прогремело несколько взрывов
Сообщения о взрывах около Останкина не подтвердились
В соцсетях распространили фейковые новости о том, что в районе Останкинской башни в Москве прогремело несколько взрывов в ночь на 13 сентября. «360» выяснил, что произошло на самом деле.
Фейк
В Москве, около Останкинской телебашни, ночью произошло несколько взрывов. Об этом заявили проукраинские Telegram-каналы.
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«В городе слышны взрывы. Недалеко от Останкинской башни поднимается черный дым», — написали авторы фейка.
Правда
На самом деле в районе Отрадное произошел пожар в промышленной зоне в Нововладыкинском проезде, 12а. Там находится мусороперерабатывающее предприятие.
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пожарные оперативно ликвидировали его, никто не пострадал. Информацию о пожаре подтвердили и в МЧС.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
Москва 2023
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