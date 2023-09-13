Москва 13 сентября 2023, 11:27 Фейк: около Останкинской телебашни ночью прогремело несколько взрывов Сообщения о взрывах около Останкина не подтвердились Unsplash

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В соцсетях распространили фейковые новости о том, что в районе Останкинской башни в Москве прогремело несколько взрывов в ночь на 13 сентября. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

В Москве, около Останкинской телебашни, ночью произошло несколько взрывов. Об этом заявили проукраинские Telegram-каналы.

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«В городе слышны взрывы. Недалеко от Останкинской башни поднимается черный дым», — написали авторы фейка.

Правда

На самом деле в районе Отрадное произошел пожар в промышленной зоне в Нововладыкинском проезде, 12а. Там находится мусороперерабатывающее предприятие.

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пожарные оперативно ликвидировали его, никто не пострадал. Информацию о пожаре подтвердили и в МЧС.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.