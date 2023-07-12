Москва 12 июля 2023, 15:15 Фасад нового корпуса Бахрушинского музея в Москве украсит декоративная конструкция Москомархитектура: музей имени Бахрушина получит обновленный корпус с декором на фасаде mka.mos.ru

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Театральному музею Бахрушина в Москве передадут обновленный корпус с эффектным декором на фасаде. В нем будут административные помещения, выставочный зал, фондохранилище и кафе с террасой. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Проектом предусматривается сохранение первоначального архитектурно-художественного решения, характерного для переходного периода от конструктивизма к освоению классического наследия. Сергей Кузнецов Главный архитектор Москвы

Москомархитектура одобрила реконструкцию здания 1935 года постройки. Оно находится рядом с действующим музеем на улице Татарской. В последнее время в нем находилось медучреждение. Во время ремонта специалисты обновят отделку, инженерные системы и внутренние помещения.

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По словам Кузнецова, фасад украсят декоративным элементом, который будет олицетворять художественный замысел на тему театра и сцены. Это будет железная конструкция с витражными вставками, она также послужит оформлением веранды будущего кафе на первом этаже.

В подвале обустроят гардеробную, макетный фонд и мемориально-вещевой фонд для хранения аудио- и видео материалов. Кроме того, разместят комнату отдыха для персонала, склад печатной продукции и кладовки. Первый этаж займут вестибюль с центральной лестницей и кассы. На других этажах появятся учебные классы, читальный зал на десять посетителей и офисы.

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