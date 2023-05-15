Москва 15 мая 2023, 10:05 Фасад дома XX века капитально отремонтируют в Мещанском районе Москвы ФКР Москвы: фасад дома XX века на проспекте Мира восстановят Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты восстановят архитектурный декор фасада дома начала XX века на проспекте Мира. Здание возвели в стиле модерн. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на слова зама генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы Владимира Кожиченкова.

«Модерн — это сложный архитектурный стиль, который отличает особая плавность линий. И дом 47, строение 1 на проспекте Мира не исключение. Этот объект мы бережно обновим в 2023 году», — рассказал он.

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По словам Кожиченкова, специалисты не только приведут в порядок декоративные элементы, но и восстановят технические характеристики постройки. Поэтому здание станет и красивым, и теплым.

На первом этапе капремонта стены дома промоют и прочистят, отремонтируют штукатурный слой. А места намокания обработают антисептическим составом. Фасад здания покрасят. При этом историческое колористическое решение оставят без изменений. В завершение работ заменят облицовочную плитку.

Также в рамках программы капитального ремонта обновят и 110-летний жилой дом на Арбате. Здание построили по проекту архитектора Николая Чернецова. Его восстановят по уникальной методике с учетом всех нюансов постройки.