Москва 24 июля 2023, 09:45 Фасад дома Розенфельда отремонтируют в Замоскворечье Капитальный ремонт фасада дома Розенфельда в Москве закончат в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Дом 1938 года, возведенный в стиле неоклассицизма, отремонтируют в Замоскворечье в этом году. Специалисты планируют использовать для реставрации здания отечественные материалы. Об этом «Интерфаксу» сообщил замначальника производственно-технического управления фонда Борис Джиоев.

«Дом архитектора Розенфельда в Замоскворечье — настоящая архитектурная жемчужина. Его богатый декор завораживает. Работы по обновлению фасада этого знаменитого объекта завершатся до конца 2023 года», — уточнил Джиоев.

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По его словам, перед началом капремонта специалистам ФКР удалось подобрать современные материалы отечественного производства, подходящие зданию. Мастера уже приступили к восстановлению лепнины.

Жилой дом № 4/12, строение 2 в шесть этажей расположено на Новокузнецкой улице. Его построили в 1938 году по проекту архитектора Розенфельда. Главный фасад здания имеет горизонтальное членение межэтажными карнизами. Вертикали лоджий объединены нишами и украшены пилястрами. Плиты балконов поддерживают кронштейны. Торговую зону на первом этаже выделяет витражное остекление и пилястры.

Сотрудники Фонда капитального ремонта проверили ход работ в 10 городских округах Подмосковья на прошлой неделе.