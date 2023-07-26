Москва 26 июля 2023, 17:12 ФАС раскрыла в Москве картельный сговор на два миллиарда рублей ФАС пресекла в Москве деятельность картеля при реализации нацпроекта «Здравоохранение» РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла незаконную деятельность двух ЧОПов в Москве. Они заключили госконтракты на два миллиарда рублей в обход конкурентной политики, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ФАС, две частные охранные организации «Кончак» и «Альтаир» нарушили антимонопольное законодательство. Они заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на оказание своих услуг для медицинских учреждений и других объектов в Москве.

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Общая стоимость контрактов составила 2 084 731 702 рубля. Часть торгов провели в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Нарушителя антимонопольного законодательства грозит оборотный штраф по статье 14.32 КоАП РФ.

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