Москва 24 апреля 2023, 11:11 Фармацевтический завод Москвы увеличит производственные площади почти в 1,5 раза Заммэра Ефимов: фармацевтический завод Москвы увеличит производственные площади в 1,5 раза Pxhere

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Московская биотехнологическая компания увеличит производственные площади до 6,6 тысячи квадратных метров. Они вырастут почти в полтора раза в сравнении с текущими показателями, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что за последний год конкуренция со стороны зарубежных компаний среди обрабатывающих отраслей значительно снизилась.

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«Это стимулировало столичную промышленность перейти к наращиванию инвестиционной активности, расширению существующих и созданию новых производственных площадок. Так, биотехнологическая компания „Фирн М“ построит новый цех рядом с уже действующим заводом и таким образом увеличит производственные площади до 6,6 тысячи квадратных метров — более чем на 40%», — пояснил он.

Компания «Фирн М» с 1989 года выпускает различные препараты, в том числе капли для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, а также мази и гели от герпеса, аллергии и грибковых заболеваний. Многие из них запатентованы на международном уровне.

Сегодня в Москве более 200 предприятий занимаются производством лекарств и изделий медицинского назначения. В городе действуют меры поддержки отрасли, которые включают в себя более 20 системных инструментов.

С начала года в Москве выпустили на 51,6% больше медикаментов по сравнению с тем же периодом прошлого года, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.