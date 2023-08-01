Москва 01 августа 2023, 18:43 «Это то, что меняет реальный мир». Депутат Мосгордумы — о развитии сервиса «Электронный дом» Депутат Мосгордумы Козлов: сервис «Электронный дом» развил интерес к управлению имуществом РИА «Новости»

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Онлайн-сервис «Электронный дом» продолжает свою работу для москвичей. Он помогает горожанам развить интерес к управлению своим имуществом, а также почувствовать себя настоящим хозяином дома. Таким мнением поделился депутат МГД Александр Козлов с АГН «Москва».

«Это то, что меняет реальный мир. Но меняется и мир цифровой — и в цифровом формате Москва также сохраняет передовые позиции, запуская такие продукты, как „Электронный дом“, — сказал он.

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По его мнению, онлайн-сервис помогает жителям быть в курсе событий в сфере ЖКХ, налаживать коммуникацию с соседями, а также следить за новостями. Кроме этого, активность каждого человека отображается в личном кабинете в виде баллов. Депутат напомнил, что бонусы можно обменять на что-то полезное на сайте «Миллион призов».

«Включенность в дела дома, управление своим имуществом — это непрекращающийся процесс», — заключил Козлов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об обновлении приложения «Электронный дом» и рассказал о новых разделах.