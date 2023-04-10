Эксклюзив 10 апреля 2023, 15:08 «Это потеря». Известный биолог умер после неудачного падения в московской квартире Ученый Кузякин умер на 83-м году жизни после падения в высотке на Котельнической в Москве «ВКонтакте»

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В Москве на 83-м году жизни умер известный российский географ-охотовед, профессор Владимир Кузякин. Он много сделал для российского охотничьего хозяйства, его смерть стала большой потерей, рассказал «360» главный редактор интернет-портала «Охотники.ру» Александр Лисицин.

«Кузякин был большой ученый, очень много сделавший для охотничьего хозяйства страны. Это потеря», — отметил он.

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Лисицин добавил, что при жизни биолог успел написать большое количество книг и монографий, его труды переводили на многие языки.

«Он автор одной из, наверное, самых применяемых сейчас методик учета численности диких животных на территории России», — подчеркнул собеседник «360».

По данным «МК», Кузякин умер из-за неудачного падения в своей квартире на Котельнической набережной в Москве. Это произошло 31 марта, ученый получил серьезные травмы. Его госпитализировали в Центр паллиативной медицины, там он скончался 8 апреля.