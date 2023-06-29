Москва 29 июня 2023, 18:21 «Есть кого защищать». Будущие контрактники рассказали о мотивации отправиться на службу Будущие контрактники из Москвы объяснили, почему записываются на военную службу Фото: freepik.com

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Добровольцы в центре отбора контрактников на улице Яблочкова рассказали журналистам агентства городских новостей «Москва», почему они решили вступить в российские войска.

По словам новобранцев, у многих из них сейчас в зоне проведения спецоперации знакомые и родные выполняют боевые задачи.

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«Много друзей ушли, сейчас служат в зоне СВО. Решил их немного поддержать. <…> Постепенно доходишь до момента, когда нужно послужить родине», — пояснил один из кандидатов.

Другой будущий контрактник заявил о желании поддержать своего брата, который находится в зоне боевых действий.

«Я отучился в военно-морском институте. Я служил на кораблях. Иду с девизом, чтобы победить», — отметил он.

Еще один доброволец сообщил, что осознано решил заключить контракт с Минобороны. Проработав длительное время телохранителем, он научился обращаться с оружием.

«Решил пойти сам. <…> Это все идет из души, от души. Мне есть кого защищать», — объяснил мужчина.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее волонтер московского пункта отбора рассказал о помощи будущим контрактникам.