Москва 29 декабря 2023, 13:01 Эскалаторный ход начнут строить на станции «Рижская» БКЛ метро в Москве Бочкарев: на станции «Рижская» БКЛ в Москве готовятся сооружать эскалаторный ход Edgar Breshchanov/Global Look Press

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Подготовка к старту работы тюбингоукладчика для строительства эскалаторного хода второго вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро началась в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«Строительство наклонного хода второго вестибюля станции „Рижская“ БКЛ метро ведется горным способом», — уточнил он.

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По его словам, подготовка к началу основных работ вышла на финишную прямую. Строители выполнили заморозку грунта и начали возведение форшахт. Именно оттуда начнет работу тоннельный наклонный укладчик.

Длина будущих эскалаторов составит около 129 метров, что сделает их одними из самых длинных в московской подземке. Второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ будет наземным. Выходы из него выведут пассажиров на четную сторону проспекта Мира и в Водопроводный переулок.

Ранее москвичей предупредили о закрытии в новогодние праздники участка Калужско-Рижской линии метро от станции Новые Черемушки» до «Октябрьской».