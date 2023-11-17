Москва 17 ноября 2023, 10:46 Эскалатор на станции метро «Киевская» в Москве закроют на месяц Дептранс Москвы: до 18 декабря на «Киевской» закроют на ремонт эскалатор Фото: Mosmetro.ru

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На станции Кольцевой линии метро «Киевская» больше месяца не будет работать эскалатор. Его закрыли из-за ремонтных работ, предупредили в пресс-службе столичной подземки.

«С 17 ноября по 18 декабря на станции „Киевская“ Кольцевой линии (выходы № 1-4) закроют на ремонт эскалатор», — указали в сообщении.

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Эскалаторы необходимо вовремя ремонтировать, чтобы обеспечить для пассажиров безопасные и комфортные поездки, уточнили представители метрополитена.

Подробнее ознакомиться с ремонтами в московском метро можно в мобильном приложении «Метро Москвы» и на официальном сайте.

Во втором вестибюле станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) начали готовиться к возведению эскалаторного хода. Вскоре там смонтируют эскалаторы длиной в 129 метров. Они станут одними из самых длинных в московской подземке.