Москва 23 января 2024, 16:20 Еще три коммерческих объекта возведут в Москве Мэр Москвы Собянин одобрил строительство трех коммерческих объектов в столице Freepik

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Строительство трех коммерческих одобрили инвесторам по программе создания мест приложения труда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Программа уже охватила почти все районы города. Всего инвесторы планируют построить больше трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и создать порядка 120 тысяч рабочих мест», — уточнил он.

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Так, в поселении Михайлово-Ярцевское в Новой Москве появится логистический парк, который обеспечит работой 1,3 тысячи человек. Хорошёвском районе возведут административно-деловой комплекс на восемь тысяч рабочих мест. Кроме того, в Покровском-Стрешневе появится офисно-торговый центр. Он обеспечит занятостью примерно для 720 человек.

Собянин добавил, что реализация этих проектов привлечет в экономику Москвы около 47,6 миллиарда инвестиций.

Ранее Собянин рассказал о росте числа проектов комплексного развития территорий в Москве в 2023 году. Благодаря их реализации появится около 675 тысяч новых рабочих.