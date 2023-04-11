Москва 11 апреля 2023, 16:07 Еще один участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Москве выставили на торги Заммэра Ефимов: на торги выставили еще один участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Еще один участок бывшей промзоны «Вагоноремонт» площадью более 15 гектаров выставили на торги. Сейчас начался прием заявок на право его реорганизации, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что девелоперы смогут подать заявку на участие в торгах до 18 мая. Сделать это могут любые заинтересованные лица, если они соответствуют требованиям. Сам аукцион пройдет 29 мая.

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«В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров будущий инвестор сможет построить почти 298 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в проект оценивается почти в 25 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 1,2 миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.

После реализации проекта в Москве появится еще более четырех тысяч новых рабочих мест.

Сейчас на участке в Восточном Дегунине расположены спецтехника и склады, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Вместо них там появятся современные промышленные объекты, общественно-деловая недвижимость и жилые дома, в том числе по программе реновации.