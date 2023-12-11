Москва 11 декабря 2023, 13:43 Еще один физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Москве за счет инвестора Гаман: инвестор построит ФОК в районе Зябликово в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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На Воронежской улице в районе Зябликово в Москве инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на участке 0,32 гектара. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«В течение четырех лет и 10 месяцев здесь необходимо построить здание площадью 4,8 тысячи квадратных метров», — рассказал он.

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Гаман, добавил, что из них 3,3 тысячи квадратных метров отведут под физкультурно-оздоровительный комплекс, еще 1,5 тысячи — под магазины, офисы или другие коммерческие объекты.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 22 января 2024 года, мероприятие пройдет 25 января. Подробная информация доступна на официальном сайте столичного инвестиционного портала.

Кроме этого, Москва выставила на торги еще один участок под спортцентр в районе Перово. Это будет трехэтажное здание с подвалом площадью 7,4 тысячи квадратных метров. С победителем подпишут договор аренды на 25 лет.