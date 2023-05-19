19 мая 2023, 12:02
Еще девять новых объектов построят в Москве по договорам участия
Заммэра Москвы Ефимов рассказал о строительстве новых социальных объектов в столице
Инвесторы возведут семь образовательных учреждений и две поликлиники в столице по договору участия в развитии и благоустройстве города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Объекты появятся в районах Хорошевский, Перово, Печатники, Останкинский, Бирюлево Восточное и в поселении Сосенском.
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«Объем инвестиций в строительство составит 16,2 миллиарда рублей. Семь образовательных учреждений рассчитаны почти для пяти тысяч воспитанников и учеников, а два медицинских — суммарно на 720 помещений в смену», — рассказал Ефимов.
По его словам, застройщики возводят социальные объекты в рамках реализации своих девелоперских проектов. По договору, который город заключил с инвесторами в 2021 году, они строят учреждения за свой счет и безвозмездно передают столице.
Всего с начала года застройщики заключили 30 договоров на 53 муниципальных соцобъекта для жителей Москвы.
Ранее столичные власти заключили соглашение с компанией «Камотес» о комплексном развитии территории (КРТ) бывшей промзоны «Вагоноремонт» на севере города.
Строительство
Москва 2023
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