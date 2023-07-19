Москва 19 июля 2023, 13:58 Еще 75 экскурсий по предприятиям столицы пройдут в рамках проекта «Открой#Моспром» до конца лета Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Пятая серия экскурсий по столичным предприятиям продолжается в рамках проекта «Открой#Моспром». До конца лета собираются провести еще 75 таких мероприятий, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

За первую экскурсионную неделю пятого сезона 2023 года почти три тысячи человек посетили свыше 20 промпредприятий столицы. Для гостей организовали более 40 мастер-классов, в том числе по приготовлению кондитерских изделий, космического хлеба и созданию косметической продукции, отметил Овчинский.

Реклама

«До конца августа планируем провести еще 75 экскурсий, на которые смогут записать более 1700 человек», — сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В рамках проекта «Открой#Моспром» участники смогут побывать на предприятиях ракетно-космической отрасли и узнать больше об истории становления отечественной космонавтики. Посетители экскурсий получат возможность увидеть, как собирается система кондиционирования воздуха для летательных аппаратов. Гостям покажут базу, на которой проводят испытания комплектующих для самолетов и вертолетов.

Кроме того, открыта регистрация на экскурсии на предприятие «Элтеза». Оно производит системы управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.

Также в рамках «Открой#Моспром» можно попасть на завод лазерных установок «Лассард», на производство оптики «Айкрафт», в музей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» и на другие предприятия столицы.