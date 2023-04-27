Москва 27 апреля 2023, 17:22 Еще 30 новых станций метро построят в Москве в ближайшие годы Мэр Москвы Собянин рассказал о развитии транспортной системы Pxhere

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В ближайшие годы в Москве построят еще 30 новых станций метро. В результате 90% москвичей будут жить рядом со столичной подземкой, рассказал мэр города Сергей Собянин в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

Москва реализует сразу несколько крупных проектов, чтобы в городе не было транспортного коллапса из-за постоянно увеличения числа автомобилей на дорогах. В городе строят новые автодороги, обновляют старые развязки, модернизируют наземный общественный транспорт, а также открывают новые станции метро, МЦК и МЦД.

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«В ближайшие годы будет построено еще 30 новых станций метро и 90% москвичей будет жить рядом со станциями метрополитена. Мало построить — надо обеспечить хорошим транспортом, что мы и сделали, создав, по сути дела, образцы метровагонов, одни из самых лучших в мире», — подчеркнул Собянин.

В столице провели реконструкцию трамвайных путей и пустили по маршрутам новые трамваи — в соотношении цены и качества они считаются одними из лучших в мире. Также по дорогам Москвы курсируют электробусы — сейчас их тысяча штук, но через несколько лет они полностью заменят автобусы на дизельном топливе.