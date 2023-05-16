Москва 16 мая 2023, 20:19 Энтомолог объяснил массовый выход насекомых из спячки в Москве Энтомолог Гомыранов: в Москве насекомые массово вышли из спячки из-за резкого потепления РИА «Новости»

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По-летнему теплая погода в столице пробудила насекомых. Об этом агентству «Москва» сообщил энтомолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Илья Гомыранов.

В Москве не стало больше насекомых: просто из-за теплой температуры представители этого класса животных в один момент вышли из спячки.

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«Увеличения численности на самом деле не происходило, просто случился массовый выход из спячки, и все насекомые стали активны», — объяснил Гомыранов.

Жители столицы пожаловались в социальных сетях на толпища клопов, появившихся на окнах домов после дождя.

Старший научный сотрудник института географии РАН, главный редактор Красной книги Москвы Николай Соболев подтвердил, что причиной «нашествия» насекомых стало резкое потепление.

Ранее профессор Платонов рассказал, что где чаще всего обитают клещи. Выбираясь на природу, следует обращать внимание на то, чтобы поляна была солнечной и проветриваемой.