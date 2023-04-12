Москва 12 апреля 2023, 13:10 Еноты вышли из зимнего сна в Московском зоопарке В Московском зоопарке еноты вышли из зимнего сна РИА «Новости»

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В Московском зоопарке пробудились еноты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Нестабильные температуры мешали енотам проснуться окончательно, и они снова впадали в дремоту. Однако установившаяся теплая погода в столице позволила им оживиться, набирать прежний вес и заново осваивать свое место обитания.

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Сон пушистые зверьки перенесли хорошо и сейчас постепенно возвращаются к активному образу жизни.

После того как животные проснулись, их начали кормить, чтобы постепенно восстановить пищеварение. Сотрудники зоопарка контролировали состояние енотов и соблюдали порядок в вольере.

Еноты в вольере Московского зоопарка / РИА «Новости»

В зоопарке рассказали, что зимний сон енотов нельзя назвать спячкой. При спячке, в которую впадают грызуны, насекомоядные, рукокрылые, животные цепенеют, и их бывает довольно трудно отличить от мертвых.

Енотам, медведям, барсукам свойственен зимний сон. Это состояние пониженной активности, но не столь сильное, как при спячке, хотя жизненные процессы у животных тоже притормаживаются.

«В солнечные дни еноты могут проснуться, походить по вольеру, поискать еды. Могут выйти из домика, если к ним с едой придет кипер», — добавили в пресс-службе.