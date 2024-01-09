Москва 09 января 2024, 09:19 Елки мэра Москвы в Гостином Дворе собрали свыше 61 тысячи посетителей Более 61 тысячи зрителей побывали на елках мэра Москвы в Гостином Дворе Freepik

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Елки мэра Москвы в Гостином Дворе прошли с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Мероприятия посетили больше 61 тысячи зрителей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Гости увидели музыкальный спектакль «Новый год наоборот», а также поучаствовали в интерактивной программе в фойе и мастер-классах. Для посетителей организовали фотозоны и установили настоящую карусель. В постановке сыграли 150 артистов, специально для мероприятия изготовили 284 уникальных костюма.

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На елки мэра Москвы пригласили детей, которые показали высокие результаты в учебе и спорте, а также лауреатов олимпиад, конкурсов и премий столичного правительства, детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ и сирот. Представления посетили дети из семей мобилизованных и гости из новых регионов РФ.

Юным зрителям представили сказочную страну, где Деду Морозу сдавали экзамены выпускники новогодней школы: Кролик, Тучка, Карамель и Сова. Спектакль провели с применением современных технологий, световых эффектов и видеографики. Всем детям раздали новогодние подарки — 38 тонн сладостей.

В Москве также прошла акция «Исполни желание». Жители мегаполиса помогли сбыться новогодним мечтам детей с ОВЗ.