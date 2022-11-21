Москва 21 ноября 2022, 13:41 Элитные квартиры подешевели в Москве Apple Real Estate: спрос на дорогое жилье упал на 43%

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В компании Apple Real Estate рассказали, что средняя стоимость квадратного метра на рынке элитного жилья в российской столице в октябре снизилась на 2,6% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Основной причиной падения цен аналитики называют снижение спроса. По словам основателя и СЕО компании Apple Real Estate Данила Савченко, с 21 сентября и до середины ноября спрос на дорогое жилье рухнул на 43%. При этом он отметил, что элитная недвижимость остается дороже, чем в ноябре 2021 года.

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Сейчас девелоперы буквально борются за каждого клиента.

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«Они вводят рекордные с 2017 года скидки, которые достигают 20–25% на жилье премиум-класса, субсидируют ипотеку и применяют длительные беспроцентные рассрочки, — добавил Савченко.