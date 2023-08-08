Москва 08 августа 2023, 16:01 Элитное жилье в Москве подорожало на 8,8% Intermark Real Estate: элитное жилье в Москве подорожало на 8,8% за полгода Фото: freepik.com

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В Москве подскочила стоимость на элитную недвижимость. Аналитики агентства Intermark Real Estate зафиксировали рост цен на 8,8%, сообщила «Лента.ру».

По итогам первых шести месяцев этого года темпы подорожания элитного московского жилья опередили рост цен на новые машины. Они за аналогичный период стали дороже всего на 3%.

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За полгода стоимость квадратного метра в элитной новостройке достигла 1,2 миллиона рублей.

В агентстве объяснили, что нестабильная ситуация на рынке не способствовала снижению или сдерживанию уже имеющийся цены. Наоборот, девелоперы продолжили увеличивать стоимость «квадрата». Благодаря этому престижную недвижимость стали использовать в качестве инструмента для сохранения сбережений.

Ранее застройщики в Москве стали предлагать больше квартир в новостройках. Эксперты отметили, что при этом доля жилья с разрешением на ввод в эксплуатацию (РВЭ) выросла с 8,7% в конце 2022 года до 11,6% к августу 2023 года.