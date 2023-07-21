Москва 21 июля 2023, 12:19 Элементы навигации в московском метро обновят к открытию МЦД-3 и МЦД-4 Более восьми тысяч элементов навигации в Москве обновят к открытию МЦД-3 и МЦД-4 Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продолжают подготовку к запуску МЦД-3 («Ленинградско-Казанский») и МЦД-4 («Калужско-Нижегородский»). Рабочие обновят более восьми тысяч аудио- и визуальную элементов в метро и на МЦК. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Диаметры станут важной частью транспортной системы столицы, у пассажиров появятся новые маршруты и пересадки на метро и МЦК. Также они смогут пользоваться всеми плюсами единой билетной системы московского транспорта», — сказал он.

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Ликсутов отметил, что для упрощения поездок с учетом новых линий, подготовят аудио- и визуальную навигацию.

Часть работ уже выполнили. Элементы обновили на станциях «Комсомольская», «Кутузовская», «Рязанский проспект», «Выхино» и других. Также записали 444 аудиофайла.

Ранее в Дептрансе сообщили, что тематический поезд, посвященный истории почтовой связи, запустили в московском метро.