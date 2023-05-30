Москва 30 мая 2023, 17:21 Электропути заменят на «Красной Пресне» в Москве до конца года Основные работы по реконструкции электродепо «Красная Пресня» завершат до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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Более трех километров рельс заменят в электродепо «Красная Пресня» до конца 2023 года. Какие еще работы проведут в рамках реконструкции, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Специалисты уложат надежные железобетонные шпалы вместо деревянных, а также установят более 30 новых стрелочных переводов», — подчеркнул он.

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Рабочие уже отремонтировали фасад и заменили ограждения депо, установили современную архитектурную подсветку и открыли рядом сквер.

В депо ежедневно проходят обслуживание поезда «Москва-2020», добавил Ликсутов. Новые возможности позволят сократить износ колес, что создаст более благоприятную атмосферу для пассажиров.

В свою очередь, заместитель столичного руководителя по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что строители выполнили основные работы на трех метромостах, соединяющих Большую кольцевую линию метро и электродепо «Аминьевское».

По всем трем мостам уже прошли путеизмерители. Осталось провести финальные испытания