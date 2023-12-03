Москва 03 декабря 2023, 14:30 Электронную медкарту оснастили новой функцией для московских врачей Мэр Москвы Собянин: для врачей добавили новую функцию в электронную медкарту Freepik

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В Москве для врачей расширили функционал электронной медицинской карты. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Все протоколы осмотров, направления на консультации и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента теперь собраны вместе», — уточнил он.

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Глава города напомнил, что до нововведения медикам приходилось больше тратить времени на сборы этих документов, так как они хранились в разных разделах. Врач сможет сразу увидеть полную картину по каждому заболеванию и выбрать самую эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей и проявления болезни.

Медики также получили доступ к специальному регистру пациентов с неподтвержденными диагнозами. В нем отображаются сведения о тех, кто недообследовался. Если имеющихся данных хватает, чтобы поставить заключительный диагноз, то в перспективе специалист сможет поставить его заочно. После вызовет пациента на прием для лечения.

Собянин добавил, что благодаря такому подходу врачи смогут выявлять серьезные заболевания на более ранних стадиях.

Вторая волна обновления медицинского оборудования стартовала в Москве. Вся техника, поставляемая в больницы, соответствует нынешним запросам инновационности.