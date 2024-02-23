Москва 23 февраля 2024, 09:27 Электронную энциклопедию по естествознанию для школьников разработали в Москве

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Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Научные развлечения» создала не имеющий аналогов продукт — мультимедийную образовательную энциклопедию для школьников. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Продукт назвали «Школа профессора Дроздова» по имени профессора и общественного деятеля Николая Дроздова, который озвучил более 700 научных фактов. Электронная энциклопедия предназначена для очного, заочного и гибридного обучения детей школьного и младшего школьного возраста.

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Глава департамента отметил, что интерактивными играми компании «Научные развлечения» пользуются более 40 школ и детских садов.

«В конце 2023 года предприятие разработало электронную учебно-методическую программу для обучения школьников естественным наукам, которую уже внесли в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России», — сообщил Овчинский.

Он добавил, что в энциклопедии содержится более 650 тестов, программу скачали более трех тысяч раз. Продукт позволяет педагогу проводить занятия в игровой форме, а также составлять свои уроки и добавлять материалы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев отметил, что у компании уже 35 уникальных запатентованных изобретений. «Школа профессора Дроздова» получила рекомендации Союза Дефектологов по использованию для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Генеральный директор компании Олег Поваляев заявил, что программа является полноценным педагогическим инструментом для создания собственных уроков и курсов.

«Программой пользуются педагоги более 500 образовательных организаций по всей России», — сообщил Поваляев.