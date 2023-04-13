Москва 13 апреля 2023, 09:55 Электродепо «Столбово» Троицкой линии метро построят в Сосенском Заммэра Бочкарев: в Сосенском строится электродепо «Столбово» Троицкой линии метро РИА «Новости»

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Работы подготовительного периода завершают на стройплощадке электродепо «Столбово» (проектное название — «Саларьево»). На территории появится 37 различных зданий и сооружений, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы подготовительного этапа по строительству электродепо „Столбово“ („Саларьево“) в ТиНАО для обслуживания подвижного состава Сокольнической и Троицкой линий метро близятся к завершению: основные конструкции подпорных стен депо выполнены на 80%, почти закончены разработка и вывоз грунта на полигон», — уточнил он.

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Бочкарев добавил, что сейчас там разработали более 300 тысяч кубометров грунта, при этом свыше 150 тысяч кубометров земли уже засыпали обратно. Также под здание отстойно-ремонтного корпуса на 50% завершили устройство буронабивных свай.

В то же время строители начали работу над строительством комплексом мотодепо. Котлован уже разработали, сейчас идет устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в скором времени собираются начать работы по установке постоянного ограждения по периметру электродепо. Также планируют заняться созданием монолитного коммуникационного коллектора под внутренние сети.

Чтобы перегонять поезда с Сокольнической и Троицкой линий метро, строят три соединительные ветки. В общей сложности новое депо займет 16 гектаров площади и позволит создать 1400 новых рабочих мест.