13 апреля 2023, 09:55
Электродепо «Столбово» Троицкой линии метро построят в Сосенском
Заммэра Бочкарев: в Сосенском строится электродепо «Столбово» Троицкой линии метро
Работы подготовительного периода завершают на стройплощадке электродепо «Столбово» (проектное название — «Саларьево»). На территории появится 37 различных зданий и сооружений, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Работы подготовительного этапа по строительству электродепо „Столбово“ („Саларьево“) в ТиНАО для обслуживания подвижного состава Сокольнической и Троицкой линий метро близятся к завершению: основные конструкции подпорных стен депо выполнены на 80%, почти закончены разработка и вывоз грунта на полигон», — уточнил он.
Реклама
Бочкарев добавил, что сейчас там разработали более 300 тысяч кубометров грунта, при этом свыше 150 тысяч кубометров земли уже засыпали обратно. Также под здание отстойно-ремонтного корпуса на 50% завершили устройство буронабивных свай.
В то же время строители начали работу над строительством комплексом мотодепо. Котлован уже разработали, сейчас идет устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в скором времени собираются начать работы по установке постоянного ограждения по периметру электродепо. Также планируют заняться созданием монолитного коммуникационного коллектора под внутренние сети.
Чтобы перегонять поезда с Сокольнической и Троицкой линий метро, строят три соединительные ветки. В общей сложности новое депо займет 16 гектаров площади и позволит создать 1400 новых рабочих мест.
Строительство
Метро
Метро Москвы
Реклама
Реклама