20 февраля 2023, 16:30
Электродепо «Нижегородское» открылось в Москве
Открытие основного пускового комплекса электродепо «Нижегородское» состоялось в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
Электродепо будет обслуживать 40% поездов Большой кольцевой линии метро — ее должны запустить в ближайшие дни. Также комплекс оборудован всем необходимым для эксплуатации и ремонта вагонов.
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Отмечается, что обслуживать поезда в «Нижегородском» будут специалисты завода-изготовителя.
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