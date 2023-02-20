Москва 20 февраля 2023, 16:30 Электродепо «Нижегородское» открылось в Москве

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Открытие основного пускового комплекса электродепо «Нижегородское» состоялось в Москве. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Электродепо будет обслуживать 40% поездов Большой кольцевой линии метро — ее должны запустить в ближайшие дни. Также комплекс оборудован всем необходимым для эксплуатации и ремонта вагонов.

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Отмечается, что обслуживать поезда в «Нижегородском» будут специалисты завода-изготовителя.

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