Москва 05 января 2024, 18:53 Электричество по обычной схеме вернули в дома на северо-востоке Москвы после аварии Мэр Москвы Собянин: последствия аварии на подстанции в Бескудникове устранили РИА «Новости»

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Более суток понадобилось аварийным бригадам для ликвидации всех последствий пожара на электроподстанции в московском районе Бескудниково, оставившей жителей северо-восточных районов столицы без отопления и света. На время ремонта все дома перевели на резервные источники энергии. О завершении работ в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что все дома подключили к постоянной схеме электроснабжения.

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«Двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», — подчеркнул Собянин.

Пожар на трансформаторной подстанции произошел в минувший четверг, 4 января. В результате без света и отопления остались дома районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, от пострадавшей станции энергия шла на тепловые пункты.

Часть домов и социальных объектов энергетики перевели на резервные источники энергоснабжения на время проведения работ. В мэрии создали специальный оперативный штаб для привлечения всех городских служб к ликвидации последствий нештатной ситуации.