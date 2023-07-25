Москва 25 июля 2023, 11:37 Экспозицию «Офис будущего» откроют на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе Ракова: «офис будущего» появится на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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В Гостином Дворе на Московском урбанистическом форуме появится «офис будущего». Посетители узнают о развитии перспективных навыков для сохранения конкурентоспособности в будущем, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В 2019 году мы начали масштабную трансформацию службы занятости в столице. Сегодня это целая экосистема, в основе которой — человекоцентричный подход и ориентированность на результат», — подчеркнула она.

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Ракова добавила, что в «Офисе будущего» гостям расскажут о городских сервисах, с помощью которых можно трудоустроиться. Также посетителям помогут выявить их сильные стороны, скрытые таланты и определиться с новыми карьерными целями.

Сотрудники службы занятости прокунсультируют об универсальных компетенциях будущего, актуальных в любых направлениях. Желающие смогут узнать, какие классические и новые специальности важны для основных отраслей экономики Москвы.

Помимо этого, выставка расскажет о профессиях, которые не потеряют востребованность в ближайшие десятилетия. Также гостям представят тренды рынка труда и объяснят, где можно освоить самые востребованные профессии и повысить квалификацию.

Ранее жителям столицы рассказали, что современную площадку для обучения мастеров слесарных работ откроют в московском колледже.