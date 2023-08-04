Москва 04 августа 2023, 19:12 Эксперты раскрыли, где в Новой Москве жилье дешевеет быстрее всего Эксперты «Метриум» назвали районы Новой Москвы с наибольшим снижением цен на недвижимость Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В трех районах Новой Москвы произошло заметное снижение цен на недвижимость. Быстрее всего падают цены в поселениях Внуковское, Марушкинское и Московский. Об этом рассказали РБК Недвижимость со ссылкой на данные компании «Метриум».

Лидером по снижению цен оказалось поселение Внуковское: средняя стоимость объекта там упала по сравнению с 2022 годом на 13,8%, до 11,9 миллиона рублей.

Реклама

На 8,6% подешевела в среднем недвижимость в Марушкинском поселении. Там ее стоимость составила 10,6 миллиона рублей.

Падение цен на 7,1% зафиксировали и в поселении Московский. Средняя стоимость лота здесь оказалась равна 11,8 миллиона рублей.

Напротив, самый резкий рост цены в ТиНАО эксперты обнаружили в поселении Кокошкино, где недвижимость в среднем подорожала на 7,9%.

Ранее в центре Москвы выставили на аукцион торговый центр «Наутилус», причиной продажи назвали долги владельца здания.