Эксперты по недвижимости заявили, что цены на жилье в Москве продолжают снижаться | 360°

Москва 07 ноября 2022, 17:41 Эксперты по недвижимости заявили, что цены на жилье в Москве продолжают снижаться

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В октябре 2022 года в Москве на продажу было выставлено на 5,3% квартир больше, чем в сентябре и на 46,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

По данным аналитического центра Irn.ru, объемы предложения на вторичном рынке Москвы и вовсе выросли на 20% за последний месяц.

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«Сейчас процесс снижения цен только начался, и сколько он продлится, мы пока не знаем. Многое зависит не от самого рынка, а от внешних факторов», — сообщил Таганов.

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Он добавил, что сейчас россияне могут рассчитывать на приобретение жилья в столице по более низким ценам.