Москва 14 февраля 2023, 12:54 Эксперты компании «Метриум» рассказали о самых интересных новых улицах Москвы

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В компании «Метриум» рассказали, какие самые необычные названия имеют новые улицы Москвы. Об этом написали «Известия».

Например, российский музыкант Игорь Бутман предложил назвать проектируемый проезд в Бутырском районе столицы Джазовой улицей. Еще одна любопытная улица, появившаяся в прошлом году в Москве, — Дизайнерский бульвар. Он находится в Центральном микрорайоне Новых Ватутинок.

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Строящиеся улицы в Раменках получили имена звезд советского кино: Фаины Раневской, Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Андрея Миронова, Олега Табакова, Василия Ланового и других.

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