Москва 22 августа 2023, 16:56 Экспертная комиссия рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве Комиссия по инновационным технологиям рассмотрела рекомендации по применению ТИМ в Москве Фото: freepik.com

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Представители экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям провели заседание в столичном департаменте градостроительной политики. Во время встречи они обсудили методические рекомендации по применению технологий информационного моделирования (ТИМ), сообщили в пресс-службе департамента.

«В ходе очередного заседания экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям представители более 10 профильных органов исполнительной власти и организаций Москвы рассмотрели вопросы, касающиеся методических рекомендаций по применению ТИМ, а также включению в строительный каталог новой инновационной продукции», — говорится в сообщении.

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Рекомендации разработали, чтобы улучшить методы применения ТИМ на объектах московской инфраструктуры. Все специализированные организации столичного строительного комплекса также отметили их эффективность.

Специалисты во время встречи также рассмотрели термоструктурные самонесущие панели системы «Радослав», выпускаемые компанией ООО «НВА-СтройГрупп». Они отметили, что продукция обладает высокими техническими показателями и конкурентноспособной ценой, а также соответствует требованиям по безопасности. В итоге эксперты решили внести продукцию в реестр инноваций Московского территориального строительного каталога (МТСК).

Ранее жителям столицы сообщили, что современные кварталы вместо 28 бывших промзон построят в Москве.