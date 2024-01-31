Москва 31 января 2024, 12:58 Эксперт по недвижимости Тараева назвала районы ЦАО и ЗАО фаворитами при выборе квартиры для аренды в Москве

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Жители Москвы предпочитают арендовать квартиры в Центральном и Западном административных округах столицы. Об этом рассказала эксперт сервиса долгосрочной аренды Colife Александра Тараева, передает «Сноб».

По ее словам, эти районы арендаторы ценят за развитую инфраструктуру, пешую доступность до главных локаций города и красивую архитектуру. При этом стоимость аренды в центре ожидаемо выше. Так, за комнату в 10 минутах ходьбы до метро придется платить 35 тысяч рублей в месяц.

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Тараева отметила, что в ЗАО аналогичный вариант будет стоить дешевле и обойдется в 25 тысяч рублей в месяц.