Москва 10 ноября 2022, 15:51 Эксперт Нефедова рассказала, какой округ Москвы является самым безопасным Эксперт Нефедова назвала Зеленоград самым спокойным округом Москвы

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Сотрудники органов проанализировали статистику и назвали самый безопасный округ Москвы. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала, какие округа вошли в первую тройку, передала «Вечерняя Москва».

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Эксперт пояснила, что наименьшее число преступлений за последние десять месяцев совершили в Зеленограде. Их количество составило 3 010. Второе место заняла Новая Москва. Там произошло 5 186 правонарушений. На третьем месте оказался ЮЗАО с показателем в 9 431 преступлений.