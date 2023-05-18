Москва 18 мая 2023, 18:06 Эксперт назвал меры против птичьего гриппа в Москве профилактикой Эколог Бурмистров: меры против птичьего гриппа в Москве носят профилактический характер Сайт мэра и правительства Москвы

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Меры, которые предприняли московские власти для предотвращения вспышки птичьего гриппа, — профилактика. В первую очередь они касаются сельскохозяйственной птицы, сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров агентству «Москва».

«Отказываться от птицы в магазинах нет смысла, на птицефабриках крайне высокий уровень контроля за качеством продукции», — рассказал эксперт.

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Бурмистров напомнил, что птичий грипп не передается от человека к человеку. Заразиться от птицы можно при близком контакте с ней: поэтому пернатых, особенно больных, не стоит кормить, трогать руками и тем более приносить домой.

Ранее в 12 районах Москвы выявили случаи заболевания диких птиц. Речь идет о Братееве, Капотне, Марьине, Люблине, Печатниках, Москворечье-Сабурове, Царицыне, Бирюлеве Восточном, Орехове-Борисове Северном и Южном, Зябликове. Мэр столицы Сергей Собянин объявил карантин в очаговых территориях и близлежащих к ним.