Москва 24 июля 2023, 12:01 Эксперимент с бесплатной парковкой для пациентов проведут в трех московских поликлиниках Заммэра Москвы Ракова заявила о запуске пилотного проекта на парковках в трех поликлиниках Сайт мэра и правительства Москвы

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С 31 июля парковки у трех столичных поликлиник изменят правила работы. По пилотному проекту посетители смогут бесплатно припарковать автомобиль, пока посещают врача, но через два часа будет действовать повышенный тариф. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Чтобы сохранить доступность льготных мест для стоянки и избежать долгого простоя автомобилей, запускаем пилотный проект. Теперь бесплатный период распространяется на первые два часа, после чего начинает действовать повышенный тариф, который составляет 1000 рублей в час», — уточнила она.

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Ракова добавила, что сейчас пилотный проект действует на 12 парковочных местах около трех городских поликлиник. Места отметят специальными синими информационными щитами. В перспективе при положительных откликах местных жителей пилотный проект масштабируют на другие медучреждения.

В проекте участвуют: филиал № 2 детской городской поликлиники № 38 в Проточном переулке, филиал № 2 поликлиники № 46 на Иерусалимской улице и филиал № 2 детской городской поликлиники № 91 в Даниловском районе на улице Лестева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил отремонтированные московские поликлиники.